'I Cuntigghiari - Racconti Brevi E Contributi D’autore' al FAB

I Cuntigghiari, gruppo eterogeneo di artisti siciliani, sono legati dal progetto di contaminare espressioni artistiche originali e di arricchire le narrazioni intrecciando scrittura a musica e video. Il risultato è uno spettacolo pregno di suggestioni e al contempo simile alle antiche narrazioni di piazza. Sei scrittori, Marta Aiello, Emiliano Cinquerrui, Massimo Fazio, Francesco Gianino, Angelo Spanò e Daniele Zito, progongono brevi o brevissimi racconti inediti, letti dalla voce di Alice Ferlito. Gli accompagnamenti musicali sono di Alberto Alibrandi e le immagini video del regista Gianpaolo Brex Sofia.

Coordina l'iniziativa Olga Lamarca. Gli artisti, presenti all'evento per interagire con l'opera e con il pubblico, raccontano la contemporaneità e sperimentano modalità narrative per costituire un dialogo artistico all'unisono. Ingresso con consumazione 6€ Ingresso omaggio per i clienti del Fab. Prenotazioni al 3911871664 o 3939060762.