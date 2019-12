La famiglia Mavilla con la direzione artistica di Greca Orfei, nipote di Moira, arriva a Catania presso il centro commerciale “Centro Sicilia” con uno spettacolo strabiliante. Il circo di Natale sarà a Catania dal 6 dicembre 2019 al 26 gennaio 2020. Ci saranno acrobati, giocolieri, trapezisti, clown, illusionisti. E ancora: in esclusiva dall’America lo Slinky. Dagli artisti di fama internazionale agli amici animali: tra gli altri, i simpaticissimi elefanti indiani curati dalla famiglia Garteners e poi l’unico esemplare in Europa di Leontigre. Il grande debutto venerdì 6 dicembre con due show: ore 17.30 e ore 21. In più si potranno visitare nel parco gli animali la domenica e i giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Lo spettacolo prevede anche una parata di alta scuola d’equitazione con una Fantasia equestre. Tra gli artisti: il giocoliere Angelo Roccuzzo, Elis Togni al trapezio ed ai tessuti aerei, il clown Devis. E ancora: gli animali esotici.

Ecco di seguito la programmazione: Debutto e giorni feriali: ore 17:30 e ore 21:00. Domenica e festivi ore 17:00 e ore 19:30. 26 dicembre ore 16:00 ore 18:30 ore 21:00. 31 dicembre veglionissimo di fine anno ingresso ore 21:30. 1 gennaio ore 18:00 e ore 21 :00. Martedì e mercoledì riposo settimanale, tranne mercoledì 25 dicembre. In più si può già prenotare il veglionissimo di fine anno con gli artisti del circo Greca Orfei. Prezzi e info: 388.1734309 e 328.1779983.

