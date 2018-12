Il lunedì Ostello - Francolino Dj Set

Chi l'ha detto che il lunedì non c'è niente da fare? All'Ostello il week end inizia proprio di lunedì. Cocktail bar aperto tutta la notte e dj set a cura di Giovanni Francolino. Bio:Giovanni Francolino, aka Francolino, classe 81, di origine Agrigentina. Ha la musica nel sangue sin da piccolo, da quando cominciò a suonare il piano, la tastiera e successivamente il sax. Dotato da subito di buon gusto musicale, compra a 7 anni le sue prime audiocassette: "Bad" di Michael Jackson e "La Mia Moto" di Jovanotti.

Da adolescente apprezza svariati generi, ma soprattutto il "Rap", la "West Coast", il "Punk" ed il "Surf Rock Californiano" da cui ancora oggi è piacevolmente influenzato. Dopo aver suonato per tanti anni nell'agrigentino, esclusivamente con i vinili, appende per un paio d'anni le cuffie al chiodo, fino a quando si trasferisce a Milano e Bergamo, facendosi apprezzare dal pubblico della famosa discoteca bergamasca "Anima e Corpo", ed infine a Bologna dove ritorna alla ribalta, suonando per prestigiosi locali della capitale emiliana come lo "Spazio in Due", il "Qubò" ed il "Soda Pops". Milano e Bologna, da sempre città musicalmente vive lo hanno arricchito anche con suoni legati alla sfera "Hip Hop", "Crossover", "Reggae", "Synth Pop", "Rock", "Revival Italiano", "House" (e rispettivi sottogeneri).