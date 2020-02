Spettacolo 'Il Re Cacciatore'

Il piccolo Teatro Zig Zag di Via Canfora, continua la serie dei divertentissimi spettacoli di burattini con “Il Re cacciatore”. SOLO QUESTO FINE SETTIMANA, sabato ore 18.00 e domenica alle ore 11.00. Adatto sia ai piccolissimi che ai più grandicelli, con il consueto stile ironico, senza dover indulgere in carinerie o ricorrere a semplificazioni, “Il Re Cacciatore” rimescola i concetti di bellezza- bontà e bruttezza- cattiveria tanto amati dalla fiaba classica ma ormai in disarmo.

Un re bello e cattivo è “allietato” dalla nascita di una figlioletta ancora più cattiva di lui alle prese con un mostriciattolo buono. Se a questo si aggiunge una fata madrina stagionata e un po’ pasticciona il divertimento è assicurato, anche perché Filippo Aricò, che dà vita ai personaggi, non perde nessuna occasione per utilizzare le tecniche classiche del teatro dei burattini, inseguimenti, nasconderelli, bastonate e così via.

Anche per questo spettacolo, Letizia Catarraso ha realizzato pupazzi originali ed insoliti, nella cui fattura predomina l’utilizzo di lane e stoffe coloratissimi e di un “trucco” che permette ai protagonisti di mutare espressione da buoni a cattivi. Ingresso unico 5 euro. Prenotare al 330843843.