'Ildegarda - La forza di una donna'

In occasione della festa della donna, presso la libreria laFeltrinelli, Nuova Acropoli Catania presenterà una figura femminile non molto conosciuta ma che ha tanto da raccontare: Ildegarda di Bingen. Donna poliedrica e anticonformista, naturalista e compositrice tedesca, vissuta nella seconda metà del XII secolo. Ildegarda ci ricorda, ancora oggi, di esprimere ciò che la nostra essenza suggerisce e che è possibile realizzare i propri sogni e lottare per ciò in cui si crede.

Tutto questo, però, è possibile solo per mezzo della Forza, la Forza dell’Amore, verso se stessi e l’umanità tutta, che permette di mostrare la propria interiorità anche con la realizzazione di opere. Ildegarda è infatti esempio di donna eclettica, in continua evoluzione, che ama migliorarsi e abbellire il mondo attraverso l’armonia della musica, della poesia e della mistica. Conosceremo questo personaggio direttamente dalle sue parole, dalle sue composizioni e dalle esperienze vissute grazie ad un’intervista impossibile, canti e letture.

Appuntamento giorno 8 Marzo dalle 18.00 alle 20.00 presso laFeltrinelli di Catania (via Etnea n°283) per scoprire di più su questa affascinante donna del passato. INFO: cell. 380 3305167 catania@nuovaacropoli.it – www.nuovaacropoli.it.