'IMPIEGATE, Poteri di gomma' con Egle Doria e Francesca Vitale di Francesca Vitale. Regia Cinzia Maccagnano. Produzione: La Memoria del Teatro – Milano / Catania. Venerdì 23 e Sabato 24 Marzo ’18 | ore 21:00. Domenica 25 Marzo ’18 | ore 18:00. Teatro Sala Chaplin – Via Raffineria, 41 Catania.

Continua la rassegna di Palco Off con lo spettacolo Impiegate – Poteri di Gomma, una novità assoluta tutta al femminile con Egle Doria e Francesca Vitale per la regia di Cinzia Maccagnano in scena al teatro Sala Chaplin dal 23 al 25 marzo. Mettete insieme due donne, un impiego sicuro, i ruoli, le frustrazioni, gli anni ’80 ed una gomma da cancellare. Miscelate e preparatevi ad un cocktail grottesco ed esplosivo.

NOTE DI REGIA: Nella nostra testa c’è sempre un jingle, parole in musica che ci ripetono cosa dobbiamo comprare, come ci dobbiamo comportare, chi siamo e chi dobbiamo diventare. La pubblicità coglie e crea la cultura di massa, la legittima e la riverbera. In quei jingle, che si sono innestati nel nostro “sistema operativo” come dei trojan nascosti, ci sono i modelli culturali a cui ci siamo ispirati. Lì si annida il desiderio e la frustrazione, la competizione e la smania di (im)piegare anche solo per un attimo l’altro al proprio volere. Santa e Gianna potrebbero essere impiegate di un ufficio di qualsiasi paese in qualsiasi decennio. Eppure, subito, le due donne descritte con cura in ogni sfumatura, sono apparse come il prodotto di un boom. Non uno qualunque: il boom degli anni 80 in Italia. Sono il risultato grottesco e allucinato del bombardamento culturale, delle manie di trasformare tutto in uno slogan perfetto e indispensabile per dare forma a se stessi.