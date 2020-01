Open Day Istituto Alberghiero "K. Wojtyla"

L’Istituto Alberghiero “Karol Wojtyla”, come ogni anno, nell’ambito delle attività di orientamento degli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di Primo grado, organizza delle giornate di Open Day. Sarà dedicata un’intera mattinata a presentare ai ragazzi e ai loro genitori tutte le offerte formative e le opportunità di scelta per il loro futuro. L'incontro si propone di far conoscere ad alunni e genitori la nostra offerta formativa e sostenere i ragazzi a compiere una scelta, consapevole e matura. Siamo lieti di invitarvi Sabato 11 Gennaio 2020 dalle ore 9:30 alle ore 12.30, presso i locali di Via Anfuso, 33 - Catania.