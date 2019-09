Spettacolo 'Il bradipo e la carpa'

Venerdì 4 ottobre, dalle 17, al salone Cgil di Catania saranno presentati il volume “Due eroi in panchina” e la pièce teatrale “Il Bradipo e la Carpa”, sulla vita dei due allenatori di calcio-eroi ungheresi Géza Kertész e István Tóth. In occasione dell’Autunno Culturale Ungherese, le figure degli allenatori di calcio-eroi della Seconda guerra mondiale Géza Kertész e István Tóth saranno protagoniste dell’evento di venerdì 4 ottobre 2019 a Catania. Alle 11 si parte con l’inaugurazione della targa alla memoria di Kertész allo stadio Angelo Massimino di Catania. Dalle 17, il salone Cgil di Via Crociferi 40 si animerà del doppio evento con presentazione del libro “Due eroi in panchina” e del suo adattamento teatrale “Il Bradipo e la Carpa”. Gli “Schindler del calcio” saranno raccontati attraverso le pagine del volume di Roberto Quartarone (edizioni Incontropiede) e della mise en scene realizzata dalla Compagnia Carnevale, con Antonio Carnevale e Riccardo Stincone. L’ingresso è libero, è obbligatoria la prenotazione alla mail compagniacarnevale@gmail.com o al numero 348 0129127.

Il libro. Pubblicato dalle Edizioni inContropiede nel 2016, “Due eroi in panchina” narra la vicenda umana e sportiva di Géza Kertész e István Tóth, due allenatori che vissero in Italia una parte consistente della loro carriera e furono uccisi dai nazisti per aver organizzato un gruppo di resistenza a Budapest. È stato scritto da Roberto Quartarone, giornalista nato a Catania nel 1986. Il testo teatrale. “Il Bradipo e la Carpa” è l’adattamento teatrale del libro. Regista e drammaturgo è Antonio Carnevale, che recita in scena al fianco di Riccardo Stincone. La Compagnia Carnevale, che cura la rappresentazione, ha vinto i premi per la migliore drammaturgia al “Settimia Spizzichino e gli Anni Rubati” e per la migliore interpretazione al “ConCorto” nel 2018, giungendo in finale al Palio Ermo Colle e al Minimo Teatro Festival. L’evento.

Dal 4 al 26 ottobre si terrà “Sicilia e Ungheria, un amore corrisposto – Autunno Culturale Ungherese”, serie di incontri organizzati dall’Associazione Culturale Italo-Ungherese in Sicilia. Contatti: +39 3480129127 • +39 3490602443. Compagnia Carnevale • Milano • www.compagniacarnevale.com • compagniacarnevale@gmail.com. Roberto Quartarone • robertoquartarone86@gmail.com. Edizioni inCONTROPIEDE • Dolo (VE) • www.incontropiede.it • incontropiede@gmail.com.