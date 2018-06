'Kiehl's Pizza Party' il 28 giugno

Giovedì 28 giugno 2018, a partire dalle ore 18.00 a Catania (vicino la Coin), appuntamento al Kiehl's Pizza Party. Cinque motivi per partecipare: consultazione della pelle e kit campioni (personalizzato); collezione in edizione limitata Kiehl's Lovers Italy; 'this is not a pizza box' in esclusiva mondiale; promo speciale sugli acquisti e tanta tanta pizza.