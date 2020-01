La Compagnia Stabile De Curtis presenta un grande classico, l'ultima irridente commedia farsesca di Molière, sempre viva ed attuale dopo oltre tre secoli. Una farsa comicissima attraverso la quale l'autore scruta le debolezze e le paure che affliggono l'animo umano. "La Malata immaginaria" declinazione al femminile di una ricetta che conserva invariati i suoi ingredienti principali: Divertimento, comicità, satira, realismo. Una "Malata" in salsa siciliana, incorniciata, come da ricetta d'autore, nella surreale atmosfera seicentesca, tra broccati, medicamenti, parrucconi e miracolosi clisteri di molierana memoria. Sala De Curtis, Via Duca degli Abruzzi 6/a, Catania. Info e prenotazioni

0952163275.