"La violenza non è amore": Acli in campo per la difesa delle donne

“La violenza non è amore”: è questo il titolo dell’incontro organizzato dalle Acli di Catania e dal Coordinamento Donne Acli Catania, in occasione della giornata internazionale contro la violenza delle donne, il 25 novembre 2019 alle ore 17.30 presso la sede provinciale dell’Associazione (Corso Sicilia 111 a Catania).

Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Catania, Barbara Mirabella, e del Presidente Provinciale delle Acli di Catania, Agata Aiello, interverranno: Flora Marchese, Responsabile Coordinamento Donne Acli Catania; Silvestro Lo Cascio, Psicologo e Psicoterapeuta; Elena Guerriero, Istruttrice di difesa personale (Kalah System). Coordinerà l’incontro la Responsabile Coordinamento Donne Acli Sicilia, Antonella Garofalo. I dati del Rapporto Eures 2019 su "Femminicidio e violenza di genere" mostrano una situazione drammatica: nei primi dieci mesi del 2019 sono stati già 94 in Italia gli omicidi con vittime femminili; nel 2018, le donne uccise erano state 142, una in più dell'anno precedente.

“In questa giornata - afferma il presidente Aiello - è doveroso ricordare le donne che in questi anni hanno perso la vita a causa del non amore del proprio partner. E’ necessario che ogni donna comprenda, davvero, che chi ama non commette atti di violenza”. “Il nostro incontro - conclude il presidente Aiello - è aperto a tutti, donne e uomini senza distinzione alcuna. La violenza contro le donne non può e non deve essere un argomento solo “al femminile”. La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani e tutti abbiamo il dovere di difendere, qualora non lo fossero, i diritti dell’umanità”. “Questo incontro - dichiara Antonella Garofalo - vuole essere un confronto per provare a tracciare nuove rotte. Dobbiamo tutti insieme fermare questo percorso di distruzione della dignità umana, pensando concretamente a dei progetti per la prevenzione”. Durante l’evento sarà presentato il libro Silvestro Lo Cascio "Innamorarsi di uno psicopatico”.