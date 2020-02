Laboratorio di Cucina Naturale con "La cucina di Riù"

Sabato 15 febbraio 2020 appuntamento all'Oak Erboristeria con il 'Laboratorio di cucina naturale'. Il laboratorio sarà dedicato al mondo della cucina vegetale, cereali, verdure di stagione e legumi. Ci divertiremo cucinando insieme ed imparando le cotture più adatti per ciascun alimento. Impareremo anche dove trovare la materia prima di qualità. Al termine del laboratorio degusteremo insieme le pietanze preparate. Il costo del laboratorio è di 25 euro | tutto incluso • Per informazioni e prenotazioni potete scriverci o contattare al numero 339 450 8019. NB. Il laboratorio verrà avviato avendo raggiunto il numero minimo di partecipanti: 4 persone.