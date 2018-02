Lazza LIVE alle Industrie

Mercoledì 21 Febbraio 2018. Ticket: 10 Eur In Lista nominativa da inviare al 347 7533036 entro martedì 20 Febbraio ore 18.00. Ticket Botteghino 15 Euro. Info: 347 7533036.

Nato nel 1993, ex membro del collettivo Zero Due e attuale membro della Blocco Recordz. Si è fatto notare per l'abilità tecnica in Real Talk e nei freestyle pubblicati sul web.

Tra le prove che lo hanno visto protagonista ci sono la strofa in KetaMusic Vol. 2 (in "B. Rex Bestie" e "Bella idea") di Emis Killa. Pianista capace, ha frequentato per anni il conservatorio, fa parte del collettivo di produttori 333 Mob insieme a Low Kidd. A K1, disco uscito per Blocco Recordz, seguirà un altro disco ufficiale tuttora in lavorazione.