Le creazioni di moda degli allievi dell’Accademia di Belle Arti sfilano all'Esc Dogana

Gli allievi del corso di fashion design dell’Accademia di Belle Arti di Catania diretti dalla docente Sabina Albano, parteciperanno all'evento “One New Fashion Catania - Back to the ‘80s”, giorno 30 Maggio 2019 ore 21:00, presso “Ecs Dogana Club”, Palazzo Vecchia Dogana, Via Dusmet, 2 Catania.

Come descrivere gli anni '80 a chi non li ha vissuti e come farli rivivere nel ricordo di chi c’era? “Stare sul filo del rasoio, con l’adrenalina in corpo, nella spensieratezza di una scanzonata serata in compagnia!”: gli anni '80 erano esattamente così. Scanzonati, colorati, a volte incoscienti, pieni di accadimenti. Un decennio esagerato e narcisista, dagli eccessi stravaganti. Anni di grandi eventi che hanno segnato la storia, simboleggiati dalla caduta di un Muro non solo architettonico, ovvero il Muro di Berlino, ma anche e soprattutto sociale.

Dalla libertà derivata da questa serie di avvenimenti, è la figura della donna a spiccare, acquistando sempre più importanza e indipendenza, traguardi che si esprimono in numerosi modi differenti: dallo stile anticonformista, a quello sicuramente più sobrio della donna in carriera che ribalta i canoni della moda, come la Donna di Armani.

Sono anche gli anni degli iconici David Bowie, Mick Jagger, Bruce Springsteen e Madonna, che con la loro prorompenza, contribuiscono attraverso la musica, e non solo, a renderlo un decennio indimenticabile. La società che riflette tutto questo, sente il bisogno di apparire forte, imponente, di far rumore divertendosi, portando all’estremo il proprio look.

Così, come un revival, One New Fashion Catania torna con un evento glamour, in una location d’eccezione come “Ecs Dogana Club”, che vedrà protagoniste in passerella 58 creazioni ispirate al Made in Italy, grandi nomi della moda come Armani, Valentino, Ferrè, Krizia, Gigli, con le loro peculiarità hanno ispirato giovani stilisti.

Un decennio che, ha segnato una fase fondamentale, per la storia della Moda Italiana nel mondo, rivive oggi, attraverso i colori, le spalle importanti, le giacche destrutturate, l’esuberanza nei tessuti e la sartorialità delle forme. Questa stagione di ONE vede come sempre protagonista la creatività, il genio di giovani stilisti, con uno sguardo rivolto ad un passato, non troppo passato di moda!