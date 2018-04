LE PULCI IN FIORE // artigiani siculi+musica+arte. Venerdi 20 aprile 2018 | 10.00-21.00. Sabato 21 aprile 2018 | 10.00-21.00. Domenica 22 aprile 2018 | 10.00-20.00. Nel meraviglioso Chiostro dei Minoriti a Catania, in Via Etnea 73, due fine settimana pieni di Idee, Musica, Racconti di Storie e Leggende di Catania con gusto e sorriso. Recuperare l'Arte e aggiornarla con il riciclo. Recuperare il piacere di fare e stare insieme.