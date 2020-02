Le Vie di Agata

Installazione di icone e arazzi dedicati alla martire catanese. 16 artisti siciliani (e non solo) rendono omaggio alla santa. Una galleria a cielo aperto, icone pop e contemporanee di un museo che "galleggia" nell'aria. Le tele saranno sospese lungo la via Santa Barbara per una settimana. La domenica successiva potranno essere acquistate all'asta.

Artisti: Gabriella Accardo, Amennula, Giuliano Cardella, Enrica Carnazza, Daniela Censabella, Crizzo, Alessandro Famà, Giuseppe Lisciotto con Ester Rizzelli, Ljubiza Mezzatesta, Ramona Mirabella, Fulvia Morganti, Carla Siracusano, Giuseppe Stissi, Sonja Streck, Margheri Teddi, Antonella Verzera. Direzione artistica: Vincenzo La Mendola.