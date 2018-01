Lègami Experience - Shibari at MA Catania

Performance, mostre e corner shop. Appuntamento domenica 14 gennaio 2018 al MA Catania con la serata dal titolo 'Legami Experience - Shibari'.

Shibari. Lo SHIBARI è una disciplina giapponese che consiste nel legare una persona in un contesto erotico, come evoluzione delle tecniche dell'hojojutsu, un'arte marziale nata per immobilizzare i prigionieri di guerra. un'arte che riscopre la vicinanza, la lentezza, l'intimità; lo shibari non è solo un gioco erotico, ma è anche una pratica che unisce due amici, due conoscenti, o persino due sconosciuti come un ballo, in cui, per un momento, si 'gioca' insieme, cercando il benessere reciproco, perchè dà sensazioni profonde sia a chi viene legato, sia a chi lega.

le corde possono essere esteticamente belle da vedere ed esaltare le forme e la figura del proprio partner, possono essere intensamente stimolanti per i diversi sensi; il rumore del loro scorrimento, la sensualità con cui vengono messe, le zone del corpo che toccano, il suono del respiro del partner, ma l'aspetto più coinvolgente riguarda sicuramente lo scambio di fiducia, di emozioni, di controllo tra i due partner. le corde sono come un intenso abbraccio, che coinvolge il corpo e la mente, inoltre paradossalmente, attraverso la costrizione della legatura, può sperimentarsi una sensazione di 'libertà' nell'abbandonarsi alle corde.