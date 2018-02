Presentazione del libro "Dalla parte del torto"

Appuntamento venerdì 16 febbraio 2018 a partire dalle ore 19.00 presso il 'Nievski' con la presentazione del libro dal titolo 'Dalla parte del torto' di Alessandro Motta.

Cos'è la gestazione per altri? Come e dove è consentita? Che legame esiste tra potere e riproduzione? Alessandro Motta mette ordine tra le argomentazioni in campo, analizzandole con chiarezza e cura narrativa, senza banalizzare la complessità e le contraddizioni di un tema fondamentale per la nostra epoca.

Lasciando sullo sfondo teorie reazionarie tornate tristemente in voga, l'autore ci ricorda che libertà, responsabilità e autodeterminazione sono, o dovrebbero essere, principi condivisi e irrinunciabili in uno Stato laico. Un libro dettagliato che risponde con coraggio alle principali le domande sul tema, il cui protagonista assoluto è il rispetto per il prossimo.