'Like me like a Joker - Proiezione al giardino'

Il Giardino di Scidà è lieto di annunciarvi la proiezione di Like me like a Joker, una webseries tutta catanese. Divideremo la proiezione delle puntate in tre appuntamenti nei giorni 17-24-28 Lugio. La serie verrà presentata dallo stesso regista Bruno Mirabella e dai suoi collaboratori che nei tre appuntamenti approfondiranno tre diversi temi legati alla produzione della serie: -Regia e produzione -Scenografia e trucco -Fotografia e comunicazione. Perciò vi consigliamo di non perdervi nemmeno una puntata. Vi aspettiamo per la proiezione delle prime tre puntate Venerdì 17 Luglio, ore 20:30, al Giardino di Scidà. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per chi volesse potrà lasciare un contributo libero per finanziare il Giardino.