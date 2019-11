Linguaglossa: "Sebastiano Conca, modelli e suggestioni nella Sicilia tra Seicento e Settecento"

Sabato 16 novembre alle ore 17.30 a Linguaglossa si terrà la Lectio magistralis del professor Antonio D'Amico, storico dell'arte e direttore dei musei civici di Domodossola. La conferenza si terra nella chiesa di San Nicola, ex collegio Domenicani, che conserva una delle più belle tele di Sebastiano Conca "Madonna del Rosario con San Domenico e Santa Caterina da Siena". Sebastiano Conca ( 1680- 1764) detto "il Cavaliere", nato a Gaeta è stato un pittore Italiano che ha lavorato in pieno periodo Barocco. Le sue grandi tele si possono ammirare in tutta Italia.