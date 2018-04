LP in concerto a Zafferana, unica data in Sicilia: 18 luglio

Con “Lost on you” ha scalato le classifiche mondiali e in estate (18 luglio) sarà per la prima volta in Sicilia, all’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana. LP, che con la sua “Lost on you” ha scalato le classifiche mondiali, si esibirà dal vivo sul palco dell’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana, il prossimo 18 LUGLIO, unica data in Sicilia del suo tour italiano. Con la sua voce, il suo fischio inconfondibile e l’inseparabile ukulele si è rivelata da subito al grande pubblico segnando un successo senza sosta.

Dopo più di un anno dall’uscita dell’Album certificato Oro (FIMI) con 6 dischi di platino e un disco d'oro per ‘Lost On You’, ‘Other People’ e ‘Strange’ continuano, a grande richiesta, i live della cantautrice Americana. A pochi i giorni dall’uscita di ‘Lost On You’ Deluxe Version che comprende 4 brani inediti, 2 esclusive versioni live di ‘Muddy Waters’ e ‘Lost on You’ ed il DVD del concerto tenutosi la scorsa estate al Lucca Summer Festival, LP annuncia il suo ritorno in tour in Italia che permetterà di ascoltare dal vivo l’Artista che celebra due anni di successi suggellando la storia d’amore tra LP e il suo pubblico. Organizzato da Puntoeacapo e Show Biz, in collaborazione con il Comune di Zafferana, l’annuncio del concerto di LP è anche la conferma che la rassegna Etna in Scena diventa di anno in anno tra le più ambite in Italia dai maggiori artisti nazionali e internazionali, richiamando un pubblico sempre più qualificato e competente.