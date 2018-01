Musiche e fotografie di Fabrizio Villa proiettate sul prospetto di Palazzo dei Chierici in piazza Duomo a Catania. L’edizione del 2018 è prevista per il 2 febbraio alle ore 20. Lo spettacolo si concluderà con i fuochi d’artificio del maestro Alfredo Vaccalluzzo. Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link.