Luduchina&Slime Day al Ludum

Luduchina e slime day. Domenica 8 marzo, una nuova esaltante attività al LUDUM, un laboratorio di chimica divertente e anche utile. Imparerete a farvi la vostra Luduchina disinfettante seguendo le regole dell'organizzazione mondiale della sanità con la ricetta consigliata e più efficace per creare un disinfettante per le mani. Creerete un viscidissimo slime colorato con l'infallibile formula esclusiva di LUDUM. Inoltre altri esperimenti di chimica stimolanti e utili. Vi porterete a casa il frutto dei vostri esperimenti. Ancora, il nostro splendido planetario che nel coinvolgente formato del full dome presenterà il video prodotto dalla prestigiosa ESO con la regia di Theofanis Matsopoulos "Dalla terra all'infinito" . Con l'imperdibile lezione di astronomia tenuta dal vostro astrofisico di fiducia Massimo Cigna. Aperto per i visitatori anche il museo della scienza di LUDUM con oltre 100 esperimenti interattivi , guidati dai nostri animatori scientifici. Prenotazione obbligatoria solo 100 posti al 3485205905 o al 095382529.