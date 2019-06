Lun&Rock - Lunedì 10 Giugno Joe Billy live. Nasce nell’inverno del 2014 con un progetto Neo-Rockabilly da tre musicisti, con alle spalle diversi Festival Rockability e si fanno conoscere con successo in molti Club sparsi in tutta Italia. In circa 2 anni concludono più di 200 Live e nel 2016 auto producono il primo album con 15 cover arrangiante da loro (Titolo “The Train is Gone”), un viaggio in treno capace di portarti dal Blues del Mississippi fino al Rockabilly di Memphis. ◉ Peppe Gallaro: Chitarra e Voce ◉ Franco Pizzo: Contrabbasso, Voce e Armonica Blues ◉ Emilio Catera: Batteria. Start 21,30 – Ingresso Gratuito ◈ Info e prenotazioni:▹ 095 723 30 10 ▹ WhatsApp 392 9065026.