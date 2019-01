Friday Deejay w/ Albertino at MA Catania

Questo Venerdì, 25 Gennaio, ospite gradito in arrivo per gli amanti della buona musica, uno dei maggiori pilastri di una delle radio che hanno scritto la storia dagli anni ’90 ad oggi: Albertino Dj di Radio Deejay. Definirlo una vera leggenda del mixer e della radiofonia non è un'atto sbagliato. Albertino è senz’altro uno dei dj italiani più rappresentativi di sempre. Il suo sound accattivante e inconfondibile è quello che ogni giorno fa muovere a tempo gli ascoltatori di Radio Deejay. Ticket in lista Euro 10,00 fino alle 24.00. Ticket fuori lista Euro 15,00.