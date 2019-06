Festa della Musica a Maletto

Anche il piccolo Comune di Maletto aderisce alla Festa Europea della Musica, organizzata dalla Pro Loco, grazie al Patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, della Siae e del Comune di Maletto. Una festa che prevede un evento di musica in contemporanea con migliaia di città in Italia e in Europa. Maletto aderisce per la prima volta a questa grande manifestazione, grazie al sostanziale contributo del Bar la Fragola, Pizzeria Il Canale e L’Azienda del Nonno che si sono fatte carico delle spese della manifestazione.

A suonare, con inizio alle 22 in piazza IV Novembre, i “Fate Fool”, gruppo rock brontese, noto a molti appassionati della zona e non solo. Il gruppo, riprende i suoi live, con un nuovo repertorio in cui non mancano gli inediti.