Mandala - Laboratorio per adulti e bambini

Avvicinarsi ai Mandala significa dedicare il proprio tempo ad una pratica di benessere per sviluppare la concentrazione, ritrovare armonia e tranquillità, favorire il rilassamento, fare emergere emozioni e favorire una crescita interiore.

LABORATORIO PER ADULTI: Laboratorio di conoscenza di Sé attraverso il Mandala. Venerdì 19 Ottobre dalle ore 17:00 alle 18:30. Realizzazione guidata di un Mandala. Sabato 20 Settembre dalle ore 17:00 alle 20:00 (Coffee Break). Costo di partecipazione: 40€.

LABORATORIO PER BAMBINI: Creiamo e coloriamo insieme i Mandala di animali del mondo. Sabato 20 Ottobre dalle 10:00 alle 11:30. Costo di partecipazione: 10€. Non puoi partecipare in queste date, ma vorresti essere inserito/a nei prossimi laboratori in partenza? Comunica la tua disponibilità!