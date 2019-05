Presentazione del libro 'Donna fin da bambina'

Domenica 2 giugno, a partire dalle 16,30, presso la Libreria Ubik del Parco Commerciale I Portali, la top muser ed influencer Martina Picardi incontrerà i fan e firmerà le copie del suo primo libro “#Donnafindabambina - Lacrime e sorrisi della mia vita”, edito da Rizzoli. La diciassettenne torinese ha raggiunto la popolarità grazie al suo profilo TikTok (il nuovo nome della piattaforma Musically), su cui conta ben un milione e mezzo di follower, ma è molto seguita anche su Instagram e YouTube. “#Donnafindabambina” racconta l'infanzia di Martina e in particolare la tragica scomparsa della madre che, quando la ragazza ha appena dieci anni, passa in ospedale per un banale controllo e non ne esce più.

Bastano cinque settimane perché un tumore al seno se la porti via. Martina resta con il papà – che deve lavorare – e con il fratellino, a cui deve fare da mamma. Come si sente una ragazzina costretta a crescere così dolorosamente e precocemente? E come può trovare la forza? I social possono aiutarla? In un racconto sincero e accorato, Martina ripercorre la sua storia vera, una storia dura di coraggio e lacrime. Ma anche una storia sorridente di musica e voglia di farcela che può ispirare tanti ragazzi davanti alle difficoltà della vita.

