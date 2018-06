Giornata di Mindfulness e Yoga

Sabato 9 giugno 2018 una giornata per occuparvi della vostra salute attraverso pratiche di Yoga e Mindfulness in un luogo di pace e serenità, in mezzo alla natura e al silenzio della campagna alle pendici dell'Etna. Sarà un'occasione per osservare se stessi, ascoltarsi e apprendere semplici pratiche di gestione dello stress. La giornata è adatta a tutti: sia a chi non ha esperienza che ai praticanti che vogliono approfondire la mindfulness. Il costo della giornata (pranzo compreso) è di 50 euro. Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link.