Misterbianco, Ciciulio incontra le mamme: 25 Gennaio

Il 25 Gennaio, alle ore 16.30, presso il Teatro parrocchiale Chiesa Santa Maria delle Grazie Via Roma 103, a Misterbianco, si terrà una presentazione di Ciciulio di Mamme, associazione di promozione sociale che si pone l’obiettivo di diffondere una cultura del benessere della diade mamma-bambino e di promuovere una maggiore consapevolezza della gravidanza e della genitorialità. In collaborazione con l’Ass. Libera per Tutti - Bottequa e il Consultorio Agnese Lo Certo di Misterbianco si discuterà sulla realizzazione di un progetto sul territorio dedicato alle famiglie.

Interverranno:

• Barbara Privitera – Pres. Ass. “Ciciulio di mamme”

• Mariella Torre – Pres. Ass. Libera per tutti - Bottequa

• Grazia Lombardo – Pres. Consultorio “Agnese Lo Certo”

• Benedetta Santonocito – Pediatra • Professioniste Ass. Ciciulio di Mamme