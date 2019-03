Modena City Ramblers at MA Catania

MODENA CITY RAMBLERS al MA Catania Sabato 22 marzo h. 22. Ticket euro 20,00. Prevendite: https://www.boxol.it/it/event/modena-city-ramblers-live-ma-catania/267221. Dopo tante piazze, arene e feste all’aperto, i Ramblers tornano alla dimensione accogliente dei club! Per l’occasione lasciano a casa le chitarre elettriche e gli amplificatori e si affidano al sound da cui tutto è partito, quello dei primi dischi, figlio del folk irlandese e della cattiveria punk dei Pogues. “Riaccolti” da tanti locali frequentati in passato e per la prima volta sui palchi di nuovi club, i Ramblers porteranno in giro fino a primavera un nuovo incendiario live set che pesca tra i tanti cavalli di battaglia di 25 anni di storia, pronti a fare, “come in principio e come sempre sarà”, ballare, sudare, commuovere e gioire il loro pubblico.

I Modena City Ramblers in questo tour sono: - Davide Dudu Morandi, voce - Franco D’Aniello, flauto e tromba - Massimo Ice Ghiacci, basso - Francesco Fry Moneti, violino, chitarra e plettri vari - Leonardo Sgavetti, fisarmonica e tastiere - Gianluca Spirito, chitarra e plettri - Roberto Zeno, batteria e percussioni.