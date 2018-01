Arte, arriva a Palazzo della Cultura la mostra di Henri de Toulouse-Lautrec

Arrivano in città le atmosfere artistiche della Belle Epoque. Al Palazzo della Cultura di Catania dal 3 febbraio al 3 giugno saranno esposte 170 opere di Henri de Toulouse-Lautrec. Allestita negli spazi del quattrocentesco Palazzo Platamone, "Toulouse-Lautrec. La belle époque" è curata da Stefano Zuffi. Dopo l'arte di Marc Chagall al Castello Ursino, Vivian Maier alla Fondazione Puglisi Cosentino e Cornelis Escher nello stesso Palazzo della Cultura, Catania apre il nuovo anno con una nuova grande mostra. Manifesti e stampe, ma non solo.

Il percorso espositivo raccoglie infatti un'ampia selezione di disegni, acquerelli, illustrazioni e fotografie. Tra le opere più celebri presenti in mostra litografie a colori come Jane Avril del 1893, manifesti pubblicitari come "La passeggera della cabina 54" del 1895 e Aristide Bruant nel suo cabaret del 1893, illustrazioni per giornali come La Revue blanche del 1895.