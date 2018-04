NautiCUS - Open Days al Circolo Nautico "Amato - Cutaia"

Il CUS Catania apre a tutti le porte del Circolo Nautico "Amato - Cutaia", sito al Porto Di Catania, Molo di Levante. Nel corso degli "Open Days" bambini, ragazzi e adulti potranno provare in via del tutto gratuita le discipline praticate nel circolo: Canoa, Canoa Polo, Canottaggio, Dragon Boat, Remoergometro, S.U.P. e Vela.