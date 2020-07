Neapolis by Night

Evento organizzato da GuidingSicily e Guida Turistica di Siracusa Sicily - Lucia Majorca In occasione dell'apertura straordinaria serale del Parco Archeologico della Neapolis, GuidingSicily propone agli amanti dell'archeologia classica una serie di visite guidate serali. Le guide GuidingSilicy sono tutte abilitate, preparate, professionali e attente alle esigenze dei propri ospiti. Le visite serali multilingue sono programmate per le 21.00 i seguenti giorni: Luglio: 22, 26. Agosto: 2, 10, 11, 12, 13,14, 19, 23.

IL TOUR - Visiteremo insieme tutte le testimonianze archeologiche presenti all'interno del parco archeologico della Neapolis: la Latomia del Paradiso, il Teatro Greco, l’Ara di Ierone II e l’Anfiteatro Romano. PROGRAMMA Appuntamento alla biglietteria accanto all'Anfiteatro Romano alle ore 20.50. Numero massimo di partecipanti 20 (guida esclusa). L’itinerario è semplice ed è della durata di un'1h e 30'. MISURE PRECAUZIONALI ANTI COVID-19 - Adotteremo tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggerci dal contagio utilizzando la mascherina, mantenendo il distanziamento e disinfettando le mani. PRENOTAZIONI Per prenotare la visita scrivete a booking@guidingsicily.it oppure telefonate o inviate un messaggio Whatsapp al +39 351 767 1270. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PREVEDE I BIGLIETTI D’INGRESSO che compreremo noi previo pagamento anticipato. 22,00 € per gli adulti, 15,00 € over 18-25, 8,00 € da 12 a 17 anni, GRATUITO UNDER 12. COSA PORTARE - mascherina - disinfettante per le mani.