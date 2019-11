Nel nome del Dio Web sabato 30 novembre alle 21.00 e domenica 1 dicemnbre alle 18.00 allo Zō Centro Culture Contemporanee. Di e con Matthias Martelli. Testo e Regia Matthias Martelli in collaborazione con Alessia Donadio. Ideazione luci e scene Loris Spanu. Musiche originali Matteo Castellan. Artist coach Francesca Garrone. Costumi Monica Di Pasqua. Elementi scenografici Claudia Martore. Matthias Martelli Management Serena Guidelli. Produzione FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI Onlus.

Il Web è oggi venerato come un nuovo Dio. Ma con questa connessione, siamo davvero più liberi? Oggi il Web è ormai venerato come un nuovo Dio, qualcosa di irrinunciabile senza cui la vita dell’uomo contemporaneo è totalmente impensabile. Ma la connessione continua è davvero così indispensabile E cosa perdiamo chiudendo le nostre vite nel mondo virtuale? E poi, siamo davvero più connessi fra noi? Siamo davvero più liberi? Un attore, solo sulla scena, interpreta diversi personaggi, figure chiave della nostra contemporaneità: fra tutti Don Aifon, sacerdote delle nuove tecnologie, che mette in scena una cerimonia in cui i nuovi idoli sono il Web, Facebook, Instagram, i Selfie, il Wireless e tutte le principali figure legati alla Rete. Lo spettatore, trasportato da un vortice di risate e poesia, si troverà così di fronte personaggi folli, così folli da sembrare reali. Senza negare gli aspetti vantaggiosi della Nuove Tecnologie e di tutto ciò che si può fare grazie ad esse, lo spettacolo vuole far riflettere, in chiave teatrale ironico-satirica, sull’abuso che ne stiamo facendo, perennemente in preda ad una vera e propria dipendenza dalla connessione Internet. Con la speranza che si torni a considerare la comunità reale prima di quella virtuale e ad avere attenzione alla collettività piuttosto che alla connettività. Per info e prenotazioni. Prenotazione@palcooff.it – 342.5572121. Intero 20,00€ / Ridotto 15,00€. Potete acquistare i biglietti anche online www.palcooff.it. Per i docenti è possibile acquistare i biglietti con il #bonuscultura.