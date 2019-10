Il Teatro Zig Zag dedica quest’anno uno speciale fuori programma per la ricorrenza di Tutti i Santi e dei “Morti”. Nel fine settimana del 2 e 3 novembre e nel successivo del 9 e 10, il sabato alle 18.00 e la Domenica mattina alle 11.00, andrà in scena lo spettacolo “Nicolino e le streghe”. Ispirato al caratteristico canovaccio di “cunto” classico, sarà l’occasione, anche per i più piccoli per superare, insieme all’eroe protagonista, brividi di paura piccini come loro. Il povero Nicolino infatti, dovrà affrontare la prova, perfetta funzione della fiaba, di passare un’intera notte in una casa stregata, al fine di guadagnare un bel sacco di monete d’oro.

Oltre al coraggio, sarà necessaria anche l’astuzia, e infatti, con l’aiuto degli spettatori, del fedele cane Napoleone, e di un po’ di umorismo, le streghe ed i loro spettrali amici il Corvo e lo Scheletro, resteranno gabbati! Letizia Catarraso, che li ha costruiti, fa vivere i buffi burattini, ricordando ai ragazzi, abituati ormai a festeggiare solo la celtica festa di Halloween, che anche e soprattutto nella cultura siciliana c’è da moltissimo tempo la tradizione di ricordare i Cari che non ci sono più con serenità, doni e magari un dolcetto.