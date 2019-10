Catania celebra la "Notte di zucchero" con laboratori per bambini

Notte di Zucchero, festa di morti, pupi e grattugie, è la prima manifestazione nata per salvare la tradizionale festa dei morti siciliana che, con l’avvento di Halloween si stava perdendo. Quest’anno l’appuntamento è doppio e si snoderà tra Palermo e Catania. Il capoluogo etneo, per il secondo anno consecutivo, ospiterà l'eveno ideato sempre da Giusi Cataldo, ma con l’organizzazione generale di KidsTrip, che sarà dedicato ai veri protagonisti della festa: i bambini. L’appuntamento è previsto per la mattina del 2 novembre in piazza Università e nei laboratori del Teatro Machiavelli, sotto il patrocinio culturale della Città di Catania e con il sostegno dell’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana.