Notte di fuoco al Castello Ursino

Natale al Castello Ursino presenta NOTTE DI FUOCO. Sabato 28 dicembre Piazza Federico di Svevia, #Catania. Un percorso di luce traccerà il perimetro del Castello Ursino, protagonista assoluto il fuoco, creativo, suggestivo ed emozionante. Danza, fuoco e musica creeranno atmosfere poetiche e surreali al di là del tempo e dello spazio. Corpi in movimento, ventagli, bastoni e torce infiammeranno il cuore di tutti. Coreografie e scenografie seducenti in un omaggio alla nostra terra e al suo vulcano, la fucina del fuoco che sovrasta la nostra città. Tre postazioni dedicate alla magica arte del fuoco: fuochisti, giocolieri e danzatrici per una serata unica nel suo genere.