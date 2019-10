La notte di Halloween al Centro cinofilo Sottotimpa

Vi aspettiamo giorno 31 ottobre 2019, in occasione della festa di Halloween, per trascorrere insieme una serata a tema all'insegna del divertimento. La serata prevede: Aperitivo di benvenuto, Grigliata di carne con insalata, Bevanda, Amaro o caffè. € 15,00 a persona. E ancora musica e karaoke. La prenotazione è obbligatoria entro e non oltre il 29 ottobre 2019.