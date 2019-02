Nyfes di Pantelìs Voulgaris

Onde e Lapilli invita al Politi Residence per una serata dedicata al cinema greco. Negli spazi del bar del Residence, Matteo Miano introdurrà e proietterà alle 17 il film Nyfes (Spose) di Pantelìs Voulgaris (Grecia 2005).

Trama: un fotografo americano di origini irlandesi si trova a Smirne nel 1922, quando la popolazione greca cominciava ad abbandonare la penisola dell'Anatolia a seguito dei rovesci della guerra greco-turca. Si imbarca su un transatlantico diretto in America per tornare a casa stanco e deluso. Nella stiva del transatlantico, in terza classe, sono imbarcate 700 spose che stanno per raggiungere i loro futuri mariti, che hanno conosciuto solo in foto. Tra loro vi è Niki Douka, una sarta di una povera famiglia dell'isola di Samotracia destinata a sposare un greco di Chicago presso il quale già lavora sua sorella. Il film, aperto a tutti, sarà proiettato in lingua originale (greco) con traduzione e sottotitoli di Matteo Miano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per prenotarsi inviare una mail a: matteomiano@hotmail.it.