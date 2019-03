Pasquetta - 25 aprile - 1 maggio: Catamaran Day

Trascorri la Pasquetta o il 25 aprile o il 1° Maggio a bordo di un catamarano dotato di ogni comfort e lontano dai luoghi affollati ad un prezzo super vantaggioso. Imbarco al Porto Turistico di RIPOSTO alle ore 10.00. Navigando tra Riposto e TAORMINA sarà possibile rilassarsi a bordo di queste imbarcazioni molto spaziose e dotate di tutti gli accessori necessari al fine di vivere un esperienza unica ed irripetibile.

Ammirerete da vicino la Grotta Azzurra, Isola Bella, Capo Sant'Andrea, Baia Atlantic Bay e infine la barca ormeggierà presso la Baia Capo Taormina. Sosta per bagno con possibilità di Snorkeling nelle nostre acque cristalline. PRANZO A BORDO con Spaghettata, Frutta Fresca, Acqua e Vino. Rientro al Porto Turistico di Riposto intorno alle ore 18.00. Massimo numero di partecipanti: 25. COSTO A PERSONA 90€. Sconti speciali per gruppi. Per info e prenotazioni: +39 393 9003214 - +39 393 8261602.