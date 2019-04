Pasquetta alla Grotta Marinei e demanio Cozzarelli

Anche quest'anno si potrà trascorrere il lunedi dell'Angelo in maniera diversa. La montagna che ospita queste grotte è ricca di conchiglie del Messiniano (5.000.000 di anni fa), è uno dei baluardi della Sicilia di una volta, uno dei complessi più interessanti dell’area calatina, le Grotte di Marineo sono composte da una serie di grotte abitate sin dal Neolitico (5.000 anni fa) dove si trovano ancora alcune incisioni con raggi solari. Non è facile trovarle, ma andrete anche alla scoperta di questo sito e subito dopo e camminerete all’interno di un ricco e fresco bosco dove le roverelle, gli eucalipti ed il pino d’Aleppo ci regaleranno la giusta ombra per una giornata di festa. Il percorso, un anello di 5 km su pista forestale,, non presenta particolari difficoltà, classificato “E” medio facile. Abbigliamento a starti, idoneo alla stagione, felpa, K way, cappello e scarpe da trekking, Pranzo a sacco, snack ed acqua per l’intero giorno. Appuntamento ore 8,45 posteggio esterno ipercoop Katanè di Gravina di Catania. Mezzi Propri. Costo € 10,00 con guida AIGAE ed assistenza. PRENOTAZIONE TELEFONICA Obbligatoria al 329 6214967 entro venerdi 19 aprile 2019.

