PASSEGGIATA DAL SAPORE MEDIEVALE. Vi proponiamo una piacevole passeggiata per le vie e viuzze dell’antico borgo di Nunziata, curiosità e leggende ci accompagneranno fino a giungere alla chiesa medievale della Nunziatella ed al sito archeologico con mosaici del V-VI sec. Qui storia e gastrosofia si fondono in un aperitivo medievale che potrete degustare nelle ricette originali del XII sec. Luogo d’incontro: piazza Itria Nunziata di Mascali (CT) ore 10.00. DURATA 2 ore circa. Contributo 5 euro. Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione entro il 28/02/2020. Silvana: 347 1561108 - etnalandscapes@gmail.com.