Venerdì 14 dicembre non mancare al Corso di pasticceria vegan, Un dolce Natale in Sicilia, dove la tradizione diventa un piacere da condividere con tutti sotto l'albero di Natale! Il corso si svolgerà a Catania, dalle ore 16:00 alle 19:00, al Memory Event, in via Giuseppe Missori 57/A. Un pomeriggio all'insegna della dolcezza grazie a Enza Arena, Vegan Pastry docente della VEGANOK Academy. Preparazione di dolci tipici della tradizione natalizia siciliana senza latte, senza burro, senza uova e nessun prodotto di origine animale. A fine corso una tavola imbandita per condividere un momento di dolcezza e di scambio di auguri. Riceverete il materiale didattico in cui saranno spiegati passo dopo passo le ricette vegane che realizzerai, insieme a tanti consigli utili per dei dolci sempre perfetti e personalizzabili. Per info e prenotazioni invia una email a veg.enza@gmail.com.