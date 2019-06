15 - 23 giugno • Serradifalco - Catania. Organizzazione: Collettivo SicilyMade. Comunicazione e Social Media Marketing: Theatron 2.0. “Per fare Isola” è il tema della seconda edizione di Performare Festival, kermesse dedicata all’arte performativa della scena contemporanea e alla giovane danza d’autore a cura del Collettivo SicilyMade/In Arte in partenariato con Zo Centro Culture Contemporanee, che dal 15 al 23 giugno si svolgerà tra il Teatro Comunale A. De Curtis di Serradifalco (Caltanissetta) e Zō centro culture contemporanee a Catania.



► MERCOLEDÌ 19 GIUGNO

• 13.00-18.00 Laboratorio WHILE I DISAPPEAR | Compagnia DNA Elisa Pagani

• 18.00-20.00 Incontro ARCIPELAGO FESTIVAL Focus su festival creazione contemporanea – SpiazZo

• 18.30-19.30 Laboratorio CORPO LUDICO | Cie MF | Maxime e Francesco

• 20.00 Spettacolo SHAME IN ITALY (short time) di e con Simona Argentieri | Babel Crew – SpiazZo

• 20.45 Spettacolo CHENAPAN di e con Francesco Colaleo, Maxime Freixas | Cie MF/Artemis Danza



► GIOVEDÌ 20 GIUGNO

• 10.00-13.00 Workshop DEEP MOVEMENT CONSCIOUSNESS | Peter Jasko

• 14.00-15.30 Workshop CONSTELLATIONS | Clara Furey

• 16.00-18.00 Laboratorio WHILE I DISAPPEAR | Compagnia DNA Elisa Pagani – SpiazZo



► Venerdì 21 giugno

• 10.00-13.00 Workshop DEEP MOVEMENT CONSCIOUSNESS | Peter Jasko

• 13.30-15.30 Workshop CONSTELLATIONS | Clara Furey

• 16.00-18.00 Laboratorio WHILE I DISAPPEAR | Compagnia DNA Elisa Pagani – SpiazZo

• 20.45 Site specific WHILE I DISAPPEAR di Elisa Pagani con i partecipanti al workshop – SpiazZo

• 21.00 Spettacoli STIZZA (short time) di e con Luigi Geraci Vilotta | CORI.0 (short time) di e con Rosada Letizia Zangri (prima assoluta) | Collettivo SicilyMade



► Sabato 22 giugno

• 10.00-13.00 Workshop DEEP MOVEMENT CONSCIOUSNESS | Peter Jasko

• 13.30-15.30 Workshop CONSTELLATIONS | Clara Furey

• 21.00 Spettacoli CALL ME MONSTER (short time) di e con Amanda Rubio Sánchez | MoDem codici gestuali compagnia zappalà danza | TENTATIVO N° 1 (short time) di e con Lorenzo Covello (prima assoluta)



► Domenica 23 giugno

• 14.00-17.00 Workshop DEEP MOVEMENT CONSCIOUSNESS | Peter Jasko

• 17.00-19.00 Workshop CONSTELLATIONS | Clara Furey

• 21.00 Spettacolo UNITED TALES (The vanished power of the usual reign) di e con Peter Jasko e Clara Furey | Lo spettacolo sarà anticipato dalla performance dei partecipanti al workshop

• 22.30 CLOSING PARTY a cura di Ristoro Zō