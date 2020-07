Il caffè espresso dall'effetto WOW arriva da Verso Coffice Catania con Etna Roaster e il suo Pop-Up Coffee on tour! Grazie ad un'innovativa "isola del caffè itinerante" progettata da Sergio Barbagallo con la nuovissima Modbar Espresso AV La Marzocco Italia, potrai vivere una nuova ed esclusiva esperienza di caffè espresso. Potrai ammirare tutti gli stadi della preparazione del caffè come mai prima d'ora, gustare diverse monorigini Specialty Coffee selezionate e tostate ad arte da Etna Roaster e lasciarti stupire dalle prestazioni e dall'altissima qualità di un espresso preparato così, come per magia.