POPUPMARKETSICILY • Venerdì 27 Settembre 2019 | 17-00-00.00 • Sabato 28 Settembre 2019 | 11.00-00.00 • Domenica 29 Settembre 2019 | 11.00-23.00. Piazza Manganelli - CATANIA. Piazza Manganelli è una delle piazze più antiche della città di Catania, di grande importanza il Palazzo Manganelli da cui prende il nome la piazza stessa. Palazzo Manganelli è uno degli edifici più antichi, aristocratici e più interessanti di tutta Catania. La sua creazione risale al 1400, dalla famiglia Tornabene. Il Palazzo principalmente possedeva solo un piano nobile, senza decorazioni appariscenti. Il re Filippo IV quando visitò la città di Catania, per gratificare la famiglia Paternò, che gli cedette il Castello, gli assegnò il titolo di Barone, in questo modo il "manganello" diventò simbolo della famiglia di Alvaro Paternò, che gestiva una fiorente attività nel settore tessile. La family di Pop Up Market Sicily, in collaborazione con San Michele Art Power e Centrocontemporaneo Catania, è veramente felice di tornare per la seconda volta in un posto così speciale, vedere la storia, l’architettura fondersi insieme al nostro progetto è, per noi, una grandissima soddisfazione. Cultura della tradizione e cultura pop che s’incontrano e si fondono dando vita ad un evento speciale dedicato all’arte, all’artigianato, alla convivialità, alla musica, alla condivisione.