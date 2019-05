Presentazione del libro 'La scatola di cioccolatini'

Sabato 25 maggio alle ore 18.00 Mariacristina Di Pietro presenterà il suo romanzo d'esordio "LA SCATOLA DI CIOCCOLATINI" (Vertigo Edizioni), presso la libreria Ubik del Parco Commerciale "I Portali". La giornalista Pierangela Cannone dialogherà con l'autrice alla scoperta del debutto letterario della giovane studentessa catanese. Quando la protagonista del romanzo riapre gli occhi, si ritrova in una sorta di limbo terreste e non ha la più pallida idea di cosa le sia successo. Non ricorda il suo nome o come sia arrivata in quella misteriosa biblioteca sull'acqua. Alla ragazza di circa sedici anni viene offerta una seconda possibilità nel tentare di ricostruire i pezzi della sua vita, come si fa con le tessere di un puzzle. Il suo spirito anticonformista e la sua lucida razionalità le permetteranno di ambientarsi in una realtà per lei inusuale e sorprendentemente piena di sfaccettature? "LA SCATOLA DI CIOCCOLATINI", come espressione della complessità dell'esistenza, è capace di tenere il lettore avvinghiato alla sua trama dall'inizio alla fine, rivelazione dopo rivelazione.

Mariacristina Di Pietro (siciliana nel sangue) è un'amante delle parole che governano il mondo di carta con un’indescrivibile passione per la lettura. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifico, si iscrive alla facoltà di Biotecnologie dell'Università di Catania per coltivare il suo sogno di diventare ricercatrice. Tra un’ora di laboratorio e l’altra si concede, tuttavia, un momento per ritrovare se stessa tra le pagine di grandi classici, storie fantasy e distopiche. Con il suo primo libro ha intenzione di abbattere finalmente il muro della timidezza, tentando di ricoprire per una volta il ruolo di autrice.

