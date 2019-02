Presentazione del libro 'L'ambasciatore delle foreste'

Venerdì 1 marzo 2019, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Libreria Vicolo Stretto di Catania con la presentazione del libro di Paolo Ciampi dal titolo 'L'Ambasciatore delle foreste'. Paolo Ciampi, giornalista e scrittore fiorentino, ha lavorato per diversi quotidiani e oggi è direttore dell’Agenzia di informazione della Regione Toscana. Si divide tra la passione per i viaggi e la curiosità per i nomi dimenticati nelle pieghe della storia. Ha all’attivo una trentina di libri usciti per editori come Mursia, Vallecchi, Giuntina, Ediciclo, Clichy.

Gli ultimi, in ordine di pubblicazione, sono L’uomo che ci regalò i numeri (Mursia), sui viaggi e le scoperte del matematico Leonardo Fibonacci; Il sogno delle mappe (Ediciclo, Piccola Filosofia di Viaggio) e Cosa ne sai della Polonia (Fusta). Attivo nella promozio-ne degli aspetti sociali della lettura, partecipa a numerose iniziative nelle scuole. Cura due blog: ilibrisonoviaggi.blogspot.it e passieparole.blog. Accompagna l'autore la #LibraiaGrande Maria Carmela Sciacca.