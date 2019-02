Sabato 9 marzo 2019, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Libreria Prampolini con la presentazione del libro 'Chilografia' di Domitilla Pirro. Domitilla Pirro (1985) è giornalista pubblicista iscritta all’ODG di Roma e direttrice creativa di Fronte del Borgo alla Scuola Holden di Torino. Con il racconto Sote’ ha vinto la quinta edizione del concorso letterario 8×8 organizzato da Oblique Studio; suoi racconti sono usciti su «la Repubblica», «Linus», «Playboy», «minima&moralia», abbiamoleprove.com e in Brave con la lingua (Autori Riuniti). Insieme a Francesco Gallo crea e anima “Merende Selvagge – mica la solita storia”, progetto didattico-narrativo per umani di varie dimensioni. Domitilla è rappresentata da Oblique Studio. Accompagna l'autrice Floriana Manciagli, esperta in laboratori di narrazione per l'infanzia.